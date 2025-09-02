環境省と気象庁は２日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。県内は３日も気温が著しく高く、危険な暑さが予想されるとして、エアコンの使用や外出時間の短縮、小まめな水分・塩分補給などの予防行動を促している。県内へのアラートは５日連続。３日に予想される暑さ指数が最も高いのは三浦市で３４、横浜市中区、海老名市が３３。藤沢市、小田原市は３２。予想最高気温は横浜、小田原とも３６度。２日の県内は小田原（