マンチェスター・シティは2日、GKエデルソン・モラエスがフェネルバフチェ(トルコ)へ完全移籍し、DFマヌエル・アカンジはインテル(イタリア)へ期限付き移籍することを発表した。エデルソンはベンフィカからの加入で8シーズンにわたってマンチェスター・Cでプレーした。最後方からチームを支えてプレミアリーグを6回優勝するなど数多のタイトルをもたらし、2022-23シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグの優勝にも貢献した。