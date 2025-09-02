愛知県武豊町の化学メーカーの工場で9月2日、火薬が爆発したとみられる事故があり、、従業員3人が救急搬送されました。2日午前10時過ぎ、武豊町北小松谷にある化学メーカー・日油武豊工場から、「火薬が破裂した」と119番通報がありました。消防によりますと、現場で火災などは確認されませんでしたが、30代と50代の男性従業員あわせて3人が手や足などをやけどし、病院に運ばれました。命に別条はな