◇プロ野球 セ・リーグ 中日-阪神(2日、バンテリンドーム)優勝マジック7としている首位阪神。敵地・中日戦に向け、3連戦初戦のスタメンを発表しました。前回試合から野手は1選手を入れ替え。9回に送球がそれランナーと交錯していた中野拓夢選手は、この日ベンチスタートとなりました。なお試合後、藤川球児監督は中野選手に問題がないことを語っており、大事をとっての起用外となったことが見込まれます。代わって起用されたのは、