香川県警察本部 香川県警が、6月～8月に県下全域の繁華街で実施した飲酒運転取り締まりの結果を発表しました。 毎年7月と8月に飲酒運転での事故が多くなることから、検問や覆面パトカーなどで取り締まりを強化したものです。 香川県警によりますと、車やバイクの飲酒運転の摘発は69件で、このうち7件で逮捕に至りました。2024年11月に罰則が強化された自転車の飲酒運転については40件でした。逮捕はありませ