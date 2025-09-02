任期満了に伴う静岡･長泉町の町長選挙が2日告示され、現職の池田修氏が無投票で三選を果たしました。池田氏は町の総務部長や副町長などを務めた後、2017年の町長選で初当選。3期目を目指した今回は、老朽化した小中学校の建て替えや、公共交通の整備など、長期的な事業が始まったばかりなどと訴えていました。