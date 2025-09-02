日本サッカー協会(JFA)は2日、福島県で行うU-16日本女子代表候補の国内トレーニングキャンプメンバーを発表した。U-16日本女子代表候補は今月8日に活動を始め、同10日にはJヴィレッジスタジアムで仙台大とのトレーニングマッチを実施。同11日に活動を終える。8月に女性初の日本サッカー協会(JFA)ロールモデルコーチに就任した近賀ゆかり氏も参加する。メンバーは以下の通りとなった。【スタッフ】監督:白井貞義コーチ:横道玲香