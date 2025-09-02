「中日−阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神は植田海が二塁で先発出場する。８月１２日の広島戦（マツダ）以来、今季２度目。正二塁手の中野は同３１日に負傷交代した影響から、大事を取ってのベンチスタートとみられる。練習は通常通りのメニューをこなしていた。小野寺は２試合連続で左翼でのスタメン。同３１日には４打数２安打と結果を残していた。試合開始は１８時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。【阪