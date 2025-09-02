通貨オプションボラティリティー短期を中心に上昇、ドル円１週間と１カ月は１０％台乗せる USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.288.187.067.61 1MO10.077.747.857.35 3MO9.797.478.107.58 6MO9.727.388.477.74 9MO9.717.398.767.91 1YR9.727.468.968.05 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.468.368.00 1MO8.588.4