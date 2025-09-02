静岡市は2日、東静岡駅とアリーナをつなぐ歩行者用デッキの整備費などを盛り込んだ約58億3000万円の9月補正予算案を発表しました。静岡市の難波市長は、9月2日、一般会計で58億3000万円余りの9月補正予算案を発表しました。このうち“新スタジアム”の最有力候補地とされる清水駅東口周辺の土地利活用検討事業費として500万円、駿河湾フェリー新ターミナル活性化促進事業費として2000万円。また、JR東静岡駅前に