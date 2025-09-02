「fuiigo-1.1」(ブラウン) 氷川音響研究所は、身につけて使うことで音だけでなく、振動と揺れを体で感じられるウェアラブルスピーカー「fuiigo」の第2弾「fuiigo-1.1」を、クラウドファンディングサイトのMakuakeにて先行販売している。プロジェクト期間は10月29日まで。先行販売価格は49,800円だが、数量限定で5％ OFFになるプラン、リピート購入者限定のスピーカー単体プランなどが用意されて