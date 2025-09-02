今年1月に高知県内の20代女性の誹謗中傷をSNSに繰り返し投稿したとして、警察は9月2日、岡山県真庭市役所の職員を名誉棄損の疑いで逮捕しました。名誉棄損の疑いで逮捕されたのは、岡山県真庭市の市役所職員・三谷健太容疑者（22）です。警察によりますと、三谷容疑者は今年1月14日から25日までの間に、一方的に知っていた高知市在住の20代女性の尊厳を著しく害する誹謗中傷をSNSに20回以上投稿し、名誉を棄損した疑いが持たれてい