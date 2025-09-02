２８日のテレビ朝日「アメトーーク！」は、２０〜３０年の付き合いがある「くされ縁芸人」が放送された。出川哲朗がトークしたウド鈴木のエピソードでスタジオが大混乱。出川は「ウドちゃんって普段から優しいし、誰にでも腰が低いじゃない。でも、漢気がすごい」と切り出し、かつてナンパのため、２人で新宿アルタ前に車を駐めていた際のエピソードを明かした。出川は「当時、チーマーって不良のグループがはやっていて、急