弁当･惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」は、9月2日10時から、期間限定の新商品「牛ハラミ焼肉弁当」を販売している。「牛ハラミ」に合わせ、『にんにく黒胡椒だれ』と、『瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ』をそれぞれ使った、2種の弁当をラインアップしている。在庫がなくなり次第終了。〈『牛ハラミ』に合わせた2種の特製だれ〉程よい柔らかさと噛み応えがあり、適度な脂と赤身の味わいが楽しめる『牛ハラミ』を使った