備後漬物グループの岡本食品（広島県福山市）は、同市内に第2工場を新設し、2026年5月の稼働開始を目指す。既存の本社工場で製造する「釣鐘型たこ焼き」に加え、新工場では新たに「丸型たこ焼き」の量産体制を整える。国内外で高まるたこ焼き需要に対応し、供給力を強化する狙いだ。敷地面積5,000?で、従業員数は30名を予定。近年、たこ焼き市場は世界的人気を背景に拡大しており、インバウンド需要の増加に伴い海外での喫食機会も