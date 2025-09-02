三種町の教育委員会によりますと、学校前の道路が冠水した影響で山本中学校の一部の生徒や職員など約75人が孤立しています。2日午後2時ごろ、下校時間を早めて生徒の3分の2が避難しましたが間に合わず、生徒約30人と職員約5人、学校で作業をしていた建設作業員約40人が取り残されたということです。体調不良などの情報はありません。現在も雷雨で動けず現場で待機しているということです。