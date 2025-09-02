静岡ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2025年10月18日(土)・19日(日)の2日間、全国のハンドメイド作家が自ら制作した手づくり作品を自由に販売・展示するイベント「静岡ハンドメイドマルシェ2025」をツインメッセ静岡 北館大展示場(静岡市駿河区)にて開催します。 静岡ハンドメイドマルシェ2025  内容… 全国の作家による手づくり作品や食品の展示・販売・体験教室等日時… 2025年10月18日(土)・19日