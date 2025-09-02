農業の振興に貢献したとして表彰された農家を視察される秋篠宮さま＝2日午前、川崎市（代表撮影）秋篠宮さまは2日、神奈川県を訪れ、農業の振興に貢献したとして表彰された農家を視察された。伊勢原市の酪農家の牧場で、防護服に長靴姿となって牛舎を見学し「暑さ対策はどのように」と猛暑の影響を尋ねた。牧場が営むジェラート店に立ち寄って味わった。川崎市の果樹農家も訪ね、まもなく収穫期を迎えるナシ「あきづき」の農園