猛暑など過酷な気候を追い風に、ユニクロは製品を会社の作業着や学校の制服などに活用できるサービスを強化します。ずらっと並んだマネキン。こちらはゴルフのユニフォーム。こちらは学生服です。実は、これらの服はすべて、ユニクロの服を活用したもの！きょう、ユニクロが発表したのは、企業や学校、スポーツの団体などに向けたサービスの強化です。客はポロシャツやフリースなど幅広いラインナップから仕事着を選ぶことができ、