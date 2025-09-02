【北京＝東慶一郎、ソウル＝藤原聖大】中国国営新華社通信によると、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が２日、北京に到着した。３日に開かれる「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに出席するほか、中国の習近平（シージンピン）国家主席やロシアのプーチン大統領と個別に会談する見通しだ。北京駅では２日午後４時（日本時間午後５時）頃、公安当局が厳重な警備態勢を敷く中、正恩氏を乗せた専用列車と