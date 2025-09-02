連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が10月1日よりフジテレビ系水10枠で放送される。本作は、三谷幸喜が脚本を手がける1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリーだ。 参考：菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介の登場に渋谷騒然！『もしがく』ゲリライベント開催 主演は菅田将暉。共演に二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波が発表