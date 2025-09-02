コーエーテクモホールディングスはこの日の取引終了後、自己株式処分による１４７４万株の売り出しと、既存株主による７００万株の売り出しを実施すると発表した。 需要状況に応じて上限３２６万株のオーバーアロットメントによる売り出しも行う。東証プライム市場の上場維持基準の一つである「流通株式比率」の適合を図るため。処分価格については１０～１６日のいずれかの日を価格決