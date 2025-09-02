今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米ＩＳＭ製造業景況感指数などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円９０～１４９円００銭。 この日は、日銀の氷見野副総裁の発言が関心を集めたが、その内容は警戒されたほどタカ派的ではなかった、との見方が強まりドル買い・円売り要因となった。また、夕方に森山自民党幹事長が辞意を表明したと伝わるなか、１４８円台半ばまで円安が進んだ。今晩は