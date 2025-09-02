13年ぶりのクライマックスシリーズ進出を狙う中日は9月2日、バンテリンドームで阪神と対戦します。2位・巨人から、5位・中日までのゲーム差はわずか「３」の大混戦で、2日からの阪神・巨人との本拠地6連戦が大きなカギを握ります。2日の先発投手は中日がマラー投手、阪神が村上頌樹投手です。ドラゴンズのスタメンは、13試合連続安打中の上林誠知選手が、3番・ライトで出場、最近5試合で20打数10