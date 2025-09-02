石破総理大臣は自民党の両院議員総会で自身の進退について「しかるべきときにきちんとした決断をする」との考えを示しました。【映像】石破総理が謝罪した現場の様子「地位に恋々とするものでは全くございません。しがみつくつもりは全くございません。しかるべきときにきちんと決断するということが私が果たすべき責務であると、このように深く思うものであります」（石破総理大臣）また、大きく議席を減らした参院選の結果に