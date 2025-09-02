北海道・釧路湿原周辺で行われているメガソーラーの設置工事について、道は森林法に反する開発行為があったとして、事業者に工事中止を勧告しました。事業者からは「工事を中止する」と回答があったということです。（岡嶋秀典水産林務部長）「林地開発許可が必要な面積の０.５ヘクタールを超えていたため、本日工事の中止勧告を行いました」道は９月２日、釧路湿原周辺で進められているメガソーラー