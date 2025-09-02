アフガニスタンで8月31日に発生した地震では800人以上の死亡が確認されています。救助活動は難航していて、犠牲者がさらに増える恐れがあります。【映像】被災現場の様子8月31日、アフガニスタン東部でマグニチュード6.0の地震が発生しました。タリバン政権の発表によりますと、これまでに812人が死亡し、2800人以上がけがをしたということです。国連は、東部のクナル州など4州で建物の倒壊やインフラの被害で少なくとも1万2