デジタル技術による “観光の活性化” を目指し、川棚町と地図製作などを行うゼンリンが協定を結びました。 川棚町と協定を結んだのは、長崎の観光情報などを発信する「STLOCAL」を運営するゼンリンです。 「STLOCAL」は、地域密着型の観光情報の提供を強みにしていて、 今後は川棚町内での「周遊プラン」などを提供し、滞在する観光客数や、時間の増加を目指します。 （波戸 川棚町長） 「長崎市内で観光された方