ナ・リーグ西地区のドジャースは、今季78勝59敗で首位を快走。1日（日本時間2日）の試合終了時点で、2位のパドレスに2.5ゲーム差をつけている。数多くの故障者、とりわけ投手陣に離脱者が続出しても白星を重ねていられたのは、大谷翔平投手を始めとするリーグ屈指の強力打線の援護が大きい。ナ・リーグ1位のOPS.766、202本塁打、673打点、同3位の平均打率.252を誇るドジャース打線で、もっと