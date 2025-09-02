『全員タナカヒロカズ』（田中宏和 著）新潮社本書は、大勢のタナカヒロカズさんが同姓同名でギネス記録を目指す笑いあり涙ありのユーモラスなエッセイでありながら、巻末に記された約100冊の参考文献が表しているように“名前”の存在や歴史を紐解いていく学術書の色合いもある力作です。子供の頃は普通過ぎて自分の名前が嫌いだったという著者の“ほぼ幹事”田中宏和さんは、1994年秋のプロ野球ドラフト会議で“田中宏和投手