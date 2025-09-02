セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、「中華まん」の割引セールを9月1日から6日間限定で実施しています。全国で実施対象商品と各セール価格は、「ふんわり×ごろっと 肉まん」が156円（税込168.48円）→120円（税込129.60円）、「もちふわ×とろ〜り ピザまん」が158円（税込170.64円）→120円（税込129.60円）、「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」が149円（税込160.92円）→120円（税込129.60円）、「もち