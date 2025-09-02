千葉・白井市のヤードで2日朝、解体事務所が燃える火事がありました。午前9時半ごろ、白井市根のヤードで「灰色の煙が立ち上っている」と通行人から119番通報がありました。この火事で、プレハブ2階建ての解体事務所が全焼したほか、近くにあったダンプカー2台も燃えました。事務所の事務員は休みだったため、けが人はいないということです。消防車など9台が消火活動にあたり、火は約1時間半後にほぼ消し止められました。警察と消