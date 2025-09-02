《この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします》【写真】結婚と妊娠発表後、趣里とRYOKIのSNSに起きていた異変8月29日、趣里とBE：FIRSTの三山凌輝が連名の文書をインスタグラムに投稿して、結婚を発表した。「趣里さんが妊娠していることも同時に発表され、ネット上にはお祝いコメントがあふれました」（スポーツ紙記者）ほどなくして、趣里の母親である伊藤蘭が、インスタグラムに愛娘と手をつないだツ