スイス・ジュネーブの軍縮会議日本政府代表部で、高校生平和大使の代表としてあいさつする岩手県立盛岡北高2年の小笠原妙衣さん（中央）＝1日（共同）【ジュネーブ共同】核兵器廃絶を訴える日本の「高校生平和大使」24人が2日、スイス・ジュネーブの国連欧州本部を訪れた。1年間で集めた11万1071筆の反核署名の一部と目録を国連軍縮部に提出した。開催中の軍縮会議も見学した。今年の24人は18都道府県から選ばれた。国連軍縮部