秋田県では前線や暖かく湿った空気の影響により、広い範囲で雨となっていて、複数の自治体で「緊急安全確保」が発令されています。現場から中継です。秋田県仙北市の西木町です。背後を流れる桧木内川は茶色く濁った水が勢いよく流れています。この川の上流で氾濫が起きているため、市内には現在、185世帯378人を対象に緊急安全確保が発令されています。また、秋田県内では仙北市の他に秋田市と五城目町に緊急安全確保が発令されて