7月のコンビニ強盗容疑で37歳の会社員の男を逮捕。1日に起きた別事件への関与をほのめかしています。強盗の疑いで逮捕された、高松市の会社員・宮宇地謙政容疑者（37）は2025年7月、高松市の「ファミリーマート国分寺町国分店」で、店員にナイフのような物を突き付けて脅し、現金12万5500円を奪った疑いが持たれています。犯行後、現場から逃走していましたが、警察が近くの防犯カメラなどから犯行を特定しました。宮宇地容疑者は