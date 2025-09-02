森ビルは２日、ビジネスの活力や交通利便性、自然環境などに基づき、全国の１３６都市（東京２３区を除く）を評価したランキング「日本の都市特性評価２０２５」を発表した。大阪・関西万博で都市整備が進んだ大阪市が５年連続で１位の座を獲得した。大阪市は「経済・ビジネス」と「交通・アクセス」の２分野で、首位の評価を得た。万博に合わせたインフラ整備やホテル建設などでも評価を高めた。２位は２年連続で名古屋市だ