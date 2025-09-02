トライグループの現地研修で「子どもたちに正確に伝えてほしい」と筆談で訴えた、胎児性水俣病患者の古山知恵子さん。手前は阿部正純執行役員＝2日午後、新潟市「家庭教師のトライ」を運営するトライグループ（東京）が水俣病は「遺伝する」と教材に誤表記した問題で同社は2日、新教材作成のため新潟市で現地研修を実施した。母親の胎内でメチル水銀の影響を受けた胎児性水俣病患者の古山知恵子さん（60）が「二度と起こしてはな