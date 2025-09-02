【SKY-HI】さんがＣＥＯを務める芸能事務所・BMSGが公式サイトを更新。所属するラッパーの「 edhiii boi 」さんが「コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため、本日付けで無期限の活動自粛」となることが公表されました。 【写真を見る】【 ラッパー・edhiii boi 】 「無期限の活動自粛」に所属する「BMSG」が公表「コンプライアンス違反に該当する事実が判明したため」公式サイトでは「このたび、弊社所属アー