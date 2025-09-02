今週は防災週間ということで「イット！」では、防災にまつわる取り組みなどについてスタジオ、中継などを交えて紹介しています。2日は、首都直下地震を想定した非常にリアルな防災を体験しながら学べる施設「そなエリア東京」から、木村拓也キャスターが中継でお伝えします。「そなエリア東京」では、首都直下地震が起きたらどのように避難をしていけばいいか、どんな景色が広がっているか疑似体験できます。ここは商業施設を模し