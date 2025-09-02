ZEROBASEONEのハン・ユジンがスキンケアブランドのアンバサダーに選ばれた。【写真】「赤ちゃん天使」ハン・ユジン、溢れる透明感韓国のスキンケアブランド「bewants」は最近、ハン・ユジンと共に展開する新キャンペーンを公開し、アンバサダー就任のニュースを伝えた。ブランド側は「ハン・ユジンは特有の清らかで透明感あふれるイメージと、自分らしい個性を基盤に多彩な魅力を発揮してきた。その姿がブランドの掲げる“自律的な