気象庁は2日午後4時55分、秋田県と山形県に、線状降水帯の予測情報を発表しました。気象庁によりますと、秋田県と山形県ではあすの未明から朝にかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。秋田県では1日の降り始めからきょう2日の午後4時までの降水量が150ミリを超えている場所が複数あるなど、雨で地盤が緩んでいて土砂災害に警戒が必要です。また、あす3日午後6時までに東北の日本海側の多い