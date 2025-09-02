フリーアナウンサーの川口ゆり（30）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「乗り越えたと思う」と心境をつづった。 【写真】激動の一年を振り返った川口ゆり 川口は24年8月、自身のXで「夏場の男性の匂いや不摂生している方特有の体臭が苦手すぎる」などと投稿し、性差別と指摘され炎上し、その後謝罪。所属事務所から契約解除されていた。 この日のXでは「この一年で環境や人間関係が大きく変わっ