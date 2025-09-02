シンガーソングライターの井上苑子（２７）が１日、歌唱活動休止前最後のシングルとなる「ナチュラル」を１０月１日にリリースすることを発表した。同曲は華やかな夢や目標を語るのではなく、聴き手にとっての拠り所でありたいという、シンプルかつやわらかな願いを込めた楽曲。１０周年という節目を経て制作され、井上のこれまでの軌跡を総括すると同時に、歌唱活動休止最後を飾るにふさわしい一曲となっている。大人気ロック