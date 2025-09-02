蒙源農牧業集団の牛舎。（８月１日撮影、フルンボイル＝新華社記者／丁赫）【新華社フルンボイル9月2日】中国内モンゴル自治区は近年、過放牧の改善に積極的に取り組み、牧畜業の現代化を推進してきた。同自治区フルンボイル市に拠点を置く蒙源農牧業集団は、わらやトウモロコシを発酵させたサイレージなどを原料とする完全混合飼料を牧畜民に供給し、季節的な牧草不足の緩和に寄与。混合飼料の年間供給量が20万トンにも及ぶ。