自民党の森山幹事長は２日、両院議員総会後に党本部で記者会見し、参院選で大敗した責任を取り、石破首相（党総裁）に進退伺を提出する意向を明らかにした。後任が決まるまでは職務を継続する考えも示した。森山氏は、総会では「選挙の責任者は幹事長である私だ。幹事長を退任させていただきたい。進退については、任命権者である総裁にお預けする」と述べたと説明した。一方、小野寺政調会長も両院議員総会後、辞任の意向を