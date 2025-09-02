ニューストップ > 国内ニュース > 「和食さと」運営会社の取締役を逮捕 20代女性にわいせつ行為か 国内の事件・事故 わいせつ・性犯罪 神戸市 兵庫県 時事ニュース MBSニュース 「和食さと」運営会社の取締役を逮捕 20代女性にわいせつ行為か 2025年9月2日 17時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「和食さと」の運営会社の取締役が2日、不同意わいせつ容疑で逮捕された 一緒に歩いていた女性に路上でわいせつな行為に及んだとしている 取り調べに「弁護士と話をしてからお話しします」と認否を留保している 記事を読む おすすめ記事 「赤ん坊の私をエアガンの的に」千葉の団地で育った25歳女性が明かす“家族全員から虐待”の残酷さと“生きがい”を見つけるまで 2025年8月26日 8時53分 「よし、離婚しよう…」妻の流産を知り、ゲス夫がニヤついた理由とは？ 2025年9月2日 7時28分 ボーカルが死去したロックバンド「B-DASH」が改名…ファンの間で物議を醸した「経緯」の中身 2025年9月2日 20時31分 「レスの問題は絶対出てくる。でも…」友近が令和世代が抱える“夜の悩み”に愛あるアドバイス 2025年8月8日 20時0分 「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ 相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報 2025年9月2日 18時28分