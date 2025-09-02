NTTドコモは、ローソンの対象店舗で条件を満たすと、dポイントが最大1000倍進もらえるキャンペーンを開始した。まず第1弾が実施されており、9月22まで。第2弾は9月23日～10月13日。 今回のキャンペーンは、ローソンで買い物する際、dポイントカードを提示すると、抽選でdポイントの進呈倍率が上がるというもの。200円（税抜）以上の買い物で、1ポイント以上貯めると抽選対象になる。