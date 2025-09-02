7月29日、日本郵便は、昨年度の郵便事業の営業損益が約630億円の赤字になったと発表した。そのうえ、飲酒の有無を確認する点呼が適切に行われていなかった問題が発覚するなど、不祥事が連発。1871年に前島密によって創始された郵便事業は顧客の信頼を急速に失いつつあり、大きな岐路に立たされている。【文・取材＝山内貴範】【写真】東京中央郵便局が入る「KITTE 丸の内」で販売されているアニメとコラボした切手懸賞の応募にハ