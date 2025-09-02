先月3日、宇部市沖で漁船の乗組員2人が死傷した転覆事故で山口地検宇部支部は逃走した活魚運搬船を操船していた26歳の男を業務上過失致死傷などの罪で起訴しました。業務上過失致死傷などの罪で起訴されたのは、愛媛県の船員の男（26）です。起訴状などによりますと、被告は先月3日、午後9時20分ごろ、宇部市沖で活魚運搬船を操船中、小型漁船・石川丸に衝突して転覆させ、石川丸の乗組員2人を死傷させたとされています。被告は事